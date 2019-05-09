慶祝母親節 新營醫院中醫養生關懷媽媽

2019-05-09 14:33

［記者王涵平／台南報導］慶祝母親節及推廣中醫保健，衛福部新營醫院「溫馨中醫‧母愛滿盈」中醫週活動，讓民眾學到中醫知識和養生妙方，搭配雷射針灸和耳穴免費體驗，提供中藥養生飲品試喝，吸引許多民眾參與體驗。

新營醫院院長王裕煒表示，中醫科通過2018年中醫評鑑，加入中醫負責醫師訓練計畫讓中醫師陣容更為齊備，持續提升醫療品質確保病人安全，另，中醫科巡迴醫療每週一上午於後壁區長安里福安寺提供健保診療服務。

中醫科主任何裕鈞表示，今年中醫週講座主題針對「健康減重」、「疼痛緩解」和「失眠」症狀提供衛教及改善方式。醫師黃盟珠以中醫和營養均衡的觀點說明如何看減重，更年期時常會有潮熱的現象，並伴隨高血壓及失眠的症狀發生。

醫師張育誠表示，中醫對於潮熱的治療有不錯的成效，再搭配穴道的按壓與針灸，可以使高血壓及失眠的問題得到幫助，且能減少藥物的使用，並使身體恢復健康，具有較好的自我調節能力。另外，長時間辦公時的不自主聳肩以及家事中常須抬肩、搬重造成肩頸痠痛的反覆發作，是現代人常見的肌筋膜痠痛症。

醫師陳建閔建議可用那些穴位按摩來解除肩頸肌筋膜痠痛症候群的發生，搭配現場操作穴位的尋找以及雷射針灸的體驗。80歲郭姓女士因腳痛不良於行，經過中醫全方位的治療症狀得以舒緩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/