鼓王爭霸戰花蓮登場 最高獎金5萬元

2019-05-09 14:34

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮客庄年度盛事「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」將在7月28日登場，即日起開放報名，最高獎金5萬元。縣府客家事務處指出，今年「鼓王爭霸戰」在瑞穗鄉富源國小舉行，上午社會組、下午學生組賽事，歡迎全台各路英雄好漢一起尬鼓比拚。

客庄12大節慶之一的「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」，每年固定在花蓮瑞穗登場，原是當地拔仔庄居民，慶祝保安宮內奉祀主神城隍爺聖誕，透過陣頭遊行，以人力肩負方式推出大鼓陣相互叫陣，結合慶賀和競技。

縣府客家事務處表示，有感於拔仔庄客家人口持續外移，憂心傳統技藝流失，2011年開始向客家委員會爭取經費，擴大成全國性活動，希望讓難得一見的客庄技藝得以傳承，今年賽事將在7月28日登場。

客家事務處強調，即日起受理報名，社會組12隊、學生組15隊，報名至6月7日止，相關報名及活動內容可洽官網、粉絲專頁或電洽（03）8572277轉機19；社會組使用樂器以1轎鼓、2鑼、2鈸為主，可自行搭配其他樂器，學生組則採創意尬鼓競技賽，使用鼓式不拘。

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