假日文化廣場本週末開跑 來屏東演藝廳免費看表演逛市集

2019-05-09 14:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼每週末沙龍音樂會之後，屏東演藝廳自5月11日起連續6個月，每月雙數週的週末下午4時30分起，推出假日文化廣場展演活動，邀請來自全國各地的演藝團隊帶來精彩演出，現場並搭配主題市集，陪伴民眾度過悠閒的午后時光。

為營造藝文休閒氛圍，屏東演藝廳假日文化廣場展演活動從5月起11月底，每月2場，有音樂、舞蹈及布袋戲等各種類型演出，以及結合農產、工藝、手作小物、視覺藝術等不同主題市集，讓民眾來到戶外廣場既可欣賞表演又可逛市集。

假日文化廣場展演，本週末（11日）首場邀請當代藝林樂集演出，該團以中國彈撥樂結合在地新音樂與多元的表演藝術，累積了豐富新創曲目，讓傳統樂器呈現新創意，開創出屬於臺灣的新藝術領域，獲得廣大觀眾喜愛。

其餘場次演出團隊還包括太陽爵士樂團、台灣揚琴樂團、全樂閣木偶劇團、300SS音樂劇場、Sure人聲樂團等，詳情可上屏東縣政府文化處官網及演藝廳粉絲頁查詢。

屏東縣文化處長吳明榮表示，今年屏東演藝廳除了館內節目，從4月起一連4個月每週末辦理沙龍音樂會，口碑備受好評，縣府加碼出擊，於5月接續登場的戶外廣場活動，也提供許多精彩的表演內容，民眾不妨利用假日到演藝廳享受美妙樂音，讓藝文走入生活。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/