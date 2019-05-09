星宇航空會員卡級命名徵件 聶永真巧奪首獎

2019-05-09 14:03

〔記者陳宜加／台北報導〕即將於明年初開航的星宇航空，4月對外徵選會員方案與卡級命名，歷經10天徵選，總計收到2019筆作品提案，最後由台灣知名設計師聶永真獲得首獎，不少網友直呼「星宇根本賺到！」星宇表示，預計將於2019年下半年公布相關內容。

星宇首架A321預計在今年10月交機，預計明年初開航，緊鑼密鼓籌備中，日前邀外界集思廣益，一起為星宇航空的會員方案與卡級命名，只要以浩瀚星空、宇宙為理念，替星宇的會員方案與4個等級卡級發想命名，名稱以「全英文」為限 ，填入命名意涵即可參加。

星宇今天在粉絲團公告，引頸期待的會員方案命名投稿，在短短10天內募集到2019筆作品提案，最終選擇5名進入最後決選；經過一番激烈討論與投票，5名參賽者分數僵持不下，最終由星宇董事長張國煒投下關鍵一票，結果揭曉得獎者時，才發現正好就是聶永真。

星宇表示，獲首獎的會員方案與卡級名稱已進入籌備階段，目前全面保密，預計於2019年下半年公布相關活動內容。聶永真將獲得首航經濟艙來回機票搭乘資格，並參加首航儀式；另為感謝投稿者的支持，星宇也加碼給最終決選參賽者「STARLUX 系列精品組」。

不少網友直呼：「第一名是聶永真，星宇根本賺到啊！」「花錢請本人肯定不止這個價！」聶永真本人也在臉書打趣說，在同事強力鼓吹下投稿參加活動，花了一整個下午腦力激盪，填完表單送出後覺得「自己怎麼那麼棒，命名簡單直觀、脈絡清楚又有深度。」

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