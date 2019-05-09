設計融入知名景點 高鐵便當換新裝

2019-05-09 14:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕設計雅致又充滿在地元素的便當盒蓋，是高鐵便當一大特色，為增添用餐趣味，台灣高鐵公司再推出新版高鐵便當盒蓋，藉由水彩繪製台灣各地著名的景致，包含野柳地質公園的女王頭、淡水漁人碼頭情人橋等，增添民眾用餐趣味；同時配合便當盒蓋改版，便當配菜也因應季節進行調整，延續採用當季、非基因改造的在地五行疏菜，讓旅客吃得美味又養生。

新版高鐵便當盒蓋透過文創設計，呈現台灣多處幽雅景點，像是野柳地質公園的女王頭、淡水漁人碼頭情人橋、苗栗龍騰斷橋、南投清境農場、彰化八卦山大佛、嘉義阿里山神木與火車、台南安平古堡、高雄愛河、墾丁公園的鵝鑾鼻燈塔，及外島蘭嶼拼板舟等；透過台灣景點意象的設計，希望讓旅客在享用美味便當的同時，更能神遊秘境，增加用餐趣味。

高鐵公司表示，高鐵便當菜色皆以營養均衡的角度設計菜色，高鐵便當共有「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「素食」（5月菜色為山藥蔬食）3種口味，於午、晚餐時段在高鐵全線車站及列車上限量供應，每個售價100元。兩種葷食便當皆使用去骨肉排為主菜，分別以滷、烤烹煮取代高溫油炸，配菜及素食便當則使用當季、非基因改造的五行蔬菜，以汆燙或清炒健康的烹調方式呈現食材原貌。食材來源更經過品質管控，讓民眾吃的精緻、安心又健康。

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