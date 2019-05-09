疼惜新住民母親 高市勞工局積極協助就業

2019-05-09 13:11

〔記者黃建華／高雄報導〕離鄉遠嫁台灣的越南籍阿梨，與老公育有兩個女兒，且須扶養年邁婆婆，原本一家五口依靠老公承包除草工程過日子，近年因大環境不景氣，原有的工作陸續被較具規模的工程公司承包，致老公承包除草工程越加困難，每月入不敷出，生活陷入困窘。所幸經高市勞工局協助，找到商業旅館清潔員的工作，阿梨目前除了擁有穩定收入，也因順利就業，對生活重燃希望。

據了解，阿梨婚後跟隨先生以除草工作養家餬口，夫妻同心協力守護一個家，然而，近2年來阿梨的先生每月能承包除草工作機會不到5次，一家五口經濟陷入困境。阿梨老公年齡已59歲，2年多來因求職到處碰壁而喪失信心。阿梨每天面對沈重的家庭負擔及所剩不多的存款，焦慮、不安又無助，因此，決定外出就業，扛起家中經濟責任，但僅有小學學歷，只會寫自己名字，求職過程屢屢受挫。

勞工局長王秋冬表示，經勞工局就業服務站的個管服務員協助下，阿梨今年2月順利錄取商業旅館清潔員一職，如今，阿梨的工作態度獲雇主肯定，母親節即將到來，祝福她母親節快樂，朝向更平穩、更安定、更美好的生活邁進。

勞工局訓練就業中心楊茹憶主任也指出，阿梨在勞工局後續追蹤時，曾嘆道：「在現實的職場中，新住民求職比一般人的求職過程要來得辛苦，能夠擁有一份穩定的工作，養家餬口、讓家人生活無虞，真的非常感恩!也感謝雇主給予機會和勞工局就業服務站的協助，會珍惜此份得來不易的工作。」

楊茹憶也呼籲有就業需求的新住民媽媽，可以就近向高雄各地的就業服務站洽詢。各就業服務站電話:前鎮站822-0790；中區站241-0053；三民站383-7191；左營站550-9848；楠梓站360-9521；鳳山站741-0243；岡山站622-8321。

勞工局幫越南遠嫁來台的新住民阿梨找到旅館清潔員工作，讓阿梨重燃起人生的希望。（記者黃建華翻攝）

勞工局的個管服務員在提供 求職者有關面試的諮詢服務。（記者黃建華翻攝）

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