北區專題寫作拿特優 過動兒媽媽：這是最好的母親節禮物

2019-05-09 13:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕北區4城市專題寫作競賽日前落幕，基隆市建德國中學生王昱嫻、王怡涵、吳紫妤與李建安4人撰寫的「與神同行、均一相伴」拿下國中組特優；從小被鑑定是ADHD（注意力不足過動症）的李建安，開心地獻上人生中第一個特優給媽媽，讓李建安媽媽興奮地說「媽咪以你為榮，這是最好的母親節禮物」。

建德國中學務主任范振棟受訪時表示，原本做專題寫作的學生還沒比賽前一一離去，他與指導老師不想放棄，找了這4人上場，這4人中，有口語表達不清楚的學生，有ADHD的學生，有七年級的學生，想到就頭疼；但是，只要學生肯學肯做，老師就有責任、也有能力把學生帶上場。

篤信基督教的指導老師林璀瑤說：「這都是神的旨意！一切都是最好的安排。」她與范振棟二人，為了指導學生做專題寫作，經常帶著學生放學還留下來討論。

王怡涵說，進了比賽會場，隨身碟內卻沒有專題寫作訪問的影音檔，幻燈片也播不出來，當下想說完蛋了；王怡涵與王昱嫻等到評審出現，兩人硬著頭皮講解，講到一半，評審指名要一旁的李建安回答甚麼是均一教育平台與學習的心得，她們想說GG了。

李建安費勁地聽懂問題後，直白的講出心中想法與心得，評審一走後，全組都很沮喪，李建安還為此自責而暴哭；沒想到，李建安毫無準備的一番回答，讓評審看到教育化不可能為可能，也看到均一教育平台讓學習弱勢的孩子找到希望，最後評審給了建德國中的「與神同行、均一相伴」專題寫作特優。

建德國中校長徐仁斌在臉書「建德國中粉絲頁」分享這項好消息，李建安的媽媽開心地分享，也謝謝校長、老師給予李建安機會參與。

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