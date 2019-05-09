延續嘉市春遊補助人氣 業者加碼送新人免費住一晚加溫

2019-05-09 12:59

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部觀光局推出「春遊專案」，嘉義市獲團體補助額度800萬元已用完，然而自由行第一階段800萬元尚有餘額，嘉義特色飯店聯盟結合四間旅店，加碼推出優惠住宿方案、刺激國旅消費，其中因應520「我愛你」諧音，推出「我愛你520，嘉遊做人」活動，5月結婚新人憑喜帖或身分證，就可享平日雙人房免費住宿一晚優惠，活動5月10日起到6月30日止。

嘉義特色飯店聯盟召集人、布袋文創旅店副總經理黃秉森表示，嘉義縣春遊補助4月開跑、嘉市5月開跑，因應5月母親節日，聯盟的四間飯店成員，布袋文創旅店、佳仕堡商務旅館、奮起湖大飯店及蘭桂坊花園酒店，除提供5月新人平日免費住一晚優惠，另推出「愛戀母親，寵愛媽咪」活動，帶65歲以上的媽媽入住，到4間飯店住宿可享平日2099元起優惠房價，並免費升等3人、4人房，且活動期間加入聯盟會員，還能參加抽獎，希望刺激旅客數再成長2到3成。

台灣特色飯店聯盟總召集人總經理胡智鈞說，年初暖冬補助每房1千元，但此次春遊補助自由行每房500元，相對減少吸引民眾出遊誘因，因此透過各分區聯盟提供會員優惠，除民眾住宿有保障、也有更多元選擇。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍表示，嘉義市團體補助額度已用完，自由行共1600萬元分兩階段申請使用，目前第一階段800萬元也剩餘不多，除市府加碼到嘉市住宿及消費滿666元可抽百萬名車，業者也再加碼、以延續旅客來嘉意願。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/