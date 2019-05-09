爭取一扇門 創世攜手南市消防局舉辦公益園遊會

2019-05-09 13:04

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣近年來醫療院所、安養機構火警頻傳，讓安養機構的消防問題再度被重視，其中，創世基金會在全台共有17間安養院，多半屬不易移動的植物人，若遇上火警難以自行避難，為提升安養院內防火設備，創世基金會25日將在台南永康舉辦愛心園遊會，收益將用來爭取多一分黃金救援時刻。

創世基金會表示，過去10年來，全台醫療院所、安養機構火災意外高達9件，至少奪走37條寶貴性命，創世安養院收容多為重度臥床的植物人，遇上火災，「移動不如原地不動」，此時，安養院消防升級刻不容緩，希望讓每間房關上門能就地避難，爭取更多黃金救援時間。

台南市消防局則指出，台南目前列管醫療院所、安養中心及長照機構等共有381間，每半年除會針對各機構消防設備進行檢查外，也會實施自衛消防編組應變能力演練；有鑑於去年台北醫院護理之家火警，消防局預定在2021年前完成各類安養機構自衛消防編組應變能力驗證。

消防局第五救災救護大隊表示，安養機構願意提升消防設備值得鼓勵，畢竟機構內有許多不便移動的患者，若能提升防火安全，就能在意外發生時，讓消防人員能有多一分的搶救時間，進而減少人員的傷亡。

創世基金會首度與台南市消防局舉辦「愛無限．愛消防」公益園遊會，25日早上10點到下午3點將在永康中華夜市舉行，屆時除愛心攤販外，消防局也規劃一連串宣導闖關活動，園遊會收益則用以添購創世安養院可防火1小時的防火門，創世基金會歡迎民眾踴躍認購園遊券。

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