恐懼太深！籌備鍾肇政文學營 鍾老問：有向警總報備嗎？

2019-05-09 13:03

［記者許倬勛／桃園報導］龍潭區鍾肇政文學生活園區上月啟用，第一屆鍾肇政九龍書室文學營即日起開放報名，引起眾多書迷關注，95歲鍾老本人在家中好奇翻閱宣傳海報，竟一臉嚴肅詢問兒子：「有沒有跟警備總部報備？」令在場人員啼笑皆非。

協辦文學營的鍾老次子鍾延威說，近日家中桌上堆滿宣傳海報，爸爸好奇拿起翻閱，眉頭緊蹙、小心詢問他，「有沒有跟警備總部報備？沒有妥善交待可能會被關」，令他不禁莞爾，但想到父親經歷草木皆兵的白色恐怖時代，便能理解與同情。

鍾延威將這段軼事在臉書上分享，經一番解釋後，爸爸才恍然大悟時代早就不同，但由此可見當年警備總部的手伸得多深，大大小小的活動都得報備，時隔多年，父親回想起來仍不寒而慄，雖未高談闊論自由思想，作為作家仍被盯上，幸好上蒼保佑，才能安然活到老。

鍾肇政期待以他為名的文學營樂觀其成，希望能與青年才俊對談，但強調文學推廣不應有貧富落差，叮囑主辦單位要開放清寒生免費報名，讓所有人都能一窺本土文學的魅力。

第一屆鍾肇政「九龍書室」文學營，選擇在鍾老成長、也是筆下著墨最多的龍潭舉辦，3天2夜行程，學員除與鍾老對談，也會探訪聖蹟亭、新竹客運龍潭站及客家農村等文學地景，另有鍾老作品賞析、文學創作等活動。

活動訂於7月8日到10日，即起開放報名至6月14日止，對象以桃竹苗地區國小五、六年級生及國中生為主，共招收40名學員、包括廿名清寒生，詳情可見官方網頁官方網頁。

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