交通部逾6個月未推電動大客車購車補助 立委提案要求2週內提出

2019-05-09 11:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為改善全台空汙問題，行政院於2017年12月21日通過「空氣汙染防制行動方案」，期能加速解決國內空氣汙染問題，並明確訂出數項指標性政策目標，包含2030年公共運輸大巴士全面電動化。但去年11月1日至今都未推出「公路公共運輸補助電動化大客車作業要點」，無異迫使客運公司繼續採購柴油車，完全違反政府改善空汙、節能減排的防治政策，立委張廖萬堅今提出臨時提案，要求交通部2週內公布新版補助要點，以利2030年公共運輸大巴士全面電動化順利推動。

根據交通部最新統計，2019年3月電動車數量515輛、占市區公車總車輛數10962輛的4.6％，以現況來講，每年要增加900輛以上電動大客車，才能在2030年讓電動大客車完全取代柴油車。但電動大客車的成長量緩慢，2017年底313輛、2018年底504輛，一年僅增加191輛，執行成效不佳。

張廖萬堅特別提出，交通部為推動公共運輸大巴士全面電動化計畫，訂有電動大客車補助要點，根據去年「公路公共運輸補助電動化大客車作業要點」第11點規定，補助電動大客車申請案於去年10月31日截止，至今已逾6個月，交通部仍未公布新的作業要點，且新作業要點未定案前，卻中止舊作業要點，造成電動車汰換的空窗期，無異迫使客運公司繼續採購柴油車，此舉完全違反政府改善空汙、節能減排的防治政策，要求交通部2週內提出說明，並公布新版補助要點。

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