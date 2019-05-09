高大全台首開AVR專班 3年培育500專家

2019-05-09 11:28

〔記者蔡清華／高雄報導〕看準數位經濟蓬勃發展，高雄大學、TXI Partners 弈恩智匯今（9）日簽署MOU（合作備忘錄），成立全台大學第1所「AVR+ School」，將於9月開設學程專班，攜手培育AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）體感科技人才，學成可投入建築、製造、防災、能源等領域產業鏈的數位應用升級。

「AVR+ School」簽約儀式上，由高雄大學校長王學亮、TXI Partners董事長林榮恩代表雙方簽署。未來AVR+學程專班聘請經國際認證的講師授課，對象除了大專校院師生也包括企業員工。

王學亮表示，他常提醒學生不論所學領域為何，都要正視世界改變速度比想像中快速的事實，而幕後推手則是AR、VR、AI（人工智慧）、IoT（物聯網）等科技迅速發展。

諸如風靡時下的遊戲「精靈寶可夢（Pokemon Go）」、日前Google I/O 開發者大會上發表「AR路標」都是相關應用，顯示高科技已融入日常生活。面對科技浪潮襲來，是挑戰也是機會，多分準備多分競爭力，他十分支持AVR+ School成立，鼓勵學生申請修習。

共同簽約方、台灣最大AVR+平台「TXI Partners 弈恩智匯」董事長，也是台以投資合作中心創辦人林榮恩指出，透過合作案將在高雄大學進行AR/VR人才培育課程，提供國際實習機會，最後進行畢業生的就業輔導與創業育成的完整一條龍服務。

林強調，計畫將在3年內為高雄培育出至少500名具備AR/VR產業應用開發技能的專家，輔導出至少20家AR/VR新創公司，並主導承接至少6個大型的產官學合作開發案，進一步讓高雄做到「技術賣出去，將投資帶進來」。

經濟部工業局電子資訊組副組長顏鳳旗、高市經發局副局長高鎮遠、駐台北以色列經濟文化辦事處代表Asher Yarden（游亞旭）、台灣中油集團處長黃三泰、日月光半導體資深副總周光春出席見證。

除了簽約儀式，還舉辦「2019建築視界新趨勢AVR+跨域應用論壇」、「產業交流商洽媒合活動」與「虛擬城市創造與AVR體驗活動」3大主題專場，邀請AVR國際大廠美商Eon Reality、日商Forum 8，及以創新聞名的以色列分享相關科技、教育訓練。

高雄大學、TXI Partners 弈恩智匯簽署MOU，成立全台大學第1所「AVR+ School」（記者蔡清華攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/