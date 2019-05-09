老翁車禍肋骨斷7根 關山慈濟醫院手術復位少熬3個月疼痛期

2019-05-09 11:20

［記者王秀亭／台東報導］住台東縱谷的76歲楊姓老翁，日前車禍造成7根肋骨骨折，關山慈濟醫院考量患者年邁，以肋骨復位固定手術，快速減輕疼痛，1週後就出院，成為該院首位接受此項手術的病人，關慈表示，民眾常因憂心偏鄉醫院設備不足，捨近求遠，其實就近治療，也能獲得妥善照護。

關慈骨科醫師潘永謙表示，楊姓老翁車禍當天正巧是自己值班，經X光檢查後，左側肋骨第3至9根骨折，過去以自行癒合為主，要花3個月時間，疼痛只能仰賴止痛藥，若以肋骨復位固定術，手術時間不到2小時，住院約1週就能返家，加上新型鋼板固定，可大幅改善疼痛。

楊姓老翁及家屬聽完潘永謙的分析及建議後，選擇就近至治療，楊姓老翁回憶「從胸口痛到背部，快要不能忍受。」不少親戚都勸到外縣市開刀，但潘醫師在關山多年，相信醫療團隊，術後更確信自己的選擇是對的。

楊姓老翁說，手術隔天就已明顯不痛，還恢復食慾，連看護都覺得自己不像剛手術後的病人，護理人員對每位住院病患照顧的無微不至，感覺很溫馨。

潘永謙指出，楊姓老翁肋骨斷7根，胸廓塌陷變形，手術復位能在短時間恢復外觀，較不影響肺活量，慢性疼痛也不易發生，是關慈第一位接受肋骨復位固定手術的病人，術後情況良好，術前連翻身都困難，疼痛指數達到10分，術後隔天指數馬上就降到2分。

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