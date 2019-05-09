台東馬偕醫院首度跨足養護中心 資深護理長轉扛主任職

2019-05-09 09:42

［記者王秀亭／台東報導］台東縣已是高齡社會，因應老人長照機構的照護品質日益重要，台東馬偕醫院首度跨足養護機構，即日起提供同屬長老教會體系的長青養護中心技術支援，東馬院長王功亮表示，借調院內資深護理長黃金鶯擔任主任外，也成立7人技術支援小組，以提升養護中心設備、照護人力的服務品質。

在馬偕董事長胡志彊、東部中會董事長簡安硌等人的見證下，台東馬偕技術即日起支援長青養護中心，胡志彊表示，長青養護中心在台東已18年，與馬偕醫院同屬長老教會轄下的機構，1經多年努力，終於促成兩機構合作。

王功亮指出，東馬近年在提升急重症醫療水準的努力有目共睹，在有餘力下，願意照顧同一教會體系下的養護中心，先由在東馬有23年資歷、前心臟科加護病房護理長黃金鶯，擔任長青首位具護理背景的主任，並成立7人小組，及設有執行長，擔起雙方的溝通橋樑，逐步提升設備及照護長輩的水準。

接下長青主任一職的黃金鶯坦言，從沒有想過會轉換跑道到長期照護機構，在東馬23年，與心臟內科團隊一起建立起心臟科加護病房，扛起急重症照顧之責，責任是醫療上的專業照護，現在尚需包括被照護者的基本生活、身、心、靈各方面的需求，接下職務，使人生有不同的挑戰。

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