桃空職工下週一罷工投票 林佳龍：盼雙方繼續協商

2019-05-09 09:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，所屬桃園市空服員職業工會將於下週一開始罷工投票，恐衝擊暑假旅遊旺季。長榮航空昨公告若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪及相關福利。交通部長林佳龍表示，罷工尚未進行投票，還是期待勞資雙方繼續協商，畢竟勞資一體、善待彼此，長榮是很好的公司，勞資雙方應該都希望提升公司形象跟競爭力。

至於桃空職工行使罷工權利是受法律所保障，資方一些預告行為對於行使罷工可能對公司衝擊的因應是否不當，林佳龍表示，因為現在是否罷工還沒有結果，雙方還有機會在互相提出訴求後了解彼此想法；至於長榮公告罷工造成公司獲利大幅下降，將取消相關福利，是否構成不當勞動行為，這則是要由主管機關勞動部跟裁決委員會決定。

另外，對於高雄市想要辦理自經區，以曾任台中市長的立場來看是否有必要，林佳龍說，他當時在台中市長是提出大台中一二三，一條山手線、兩大海空港、三個副都心，台中有自由貿易港區，希望海空雙港結合成有國際競爭力的雙港地區；但高雄要的自經區他不是很清楚，畢竟很多人對自經區定義不同，但台中自由貿易港區經驗值得參考。

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