台中西岐國小有晴館悶熱老舊 空調設備裝設完工

2019-05-09 09:11

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市西岐國小有晴館是學校與社區活動重要的大型場地，過去缺乏空調設備讓參與活動的學生與民眾炎熱難耐，且外牆鐵板經多年已鏽蝕，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌聯合爭取350萬修繕與安裝空調設備，施志昌今日至西岐國小會勘完工狀況，他表示，完工後的有晴館一定能讓學生與民眾有舒適的舉辦活動的場地。

施志昌表示，過去還在擔任蔡其昌的助理時，就常接到民眾反應，西岐國小有晴館是舉辦大型活動以及外借社區辦理大型活動的重要場地，卻因為沒有空調設備，辦理活動時參與活動的人都會汗流浹背，十分辛苦，也會影響活動及學生學習的成效。此外，因為有晴館外牆鐵板生鏽，如果沒有加以處理，恐會影響使用年限及安全性，因此爭取進行防鏽及油漆的修繕經費。

施志昌表示，整體修繕與空調安裝所需費用共350萬，蔡其昌副院長於中央爭取85%的經費，共297萬5000元，另由台中市政府自籌52萬5000元。今年四月順利完成修繕工程，有晴館內外煥然一新並增加使用年限。冷氣購置亦已安裝完成，讓社區民眾與學生舉辦活動或進行學習時都能有更安全舒適的環境。

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