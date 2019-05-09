好產品也要有好包裝！台東推金品獎徵選

2019-05-09 08:45

［記者張存薇／台東報導］佛要金裝、產品也要有好包裝！台東縣政府推出「台東金品獎」產品包裝設計獎勵計畫，鼓勵中小企業主、小規模商家、農漁會、合作社、產銷班、個人工作室等提出設計創作申請，幫台東優質好產品加分，財政及經濟發展處指出，總獎勵額度為四45萬元、每人最高可獲5萬元獎勵金。

財經處指出，為提升台東縣地方特色產品包裝設計品質，希望讓產品包裝更具有在地文化元素、色彩及包裝材質運用，並呈現出質感與故事，因此推出金品獎產品包裝設計獎勵計畫，預計徵選33件作品，希望輔導縣內業者持續產製優質特色商品，提升視覺呈現及商品個性。

財經處表示，這次徵件類別分為單一商品組及伴手禮組，只要在今年1月1日以後亮相新包裝、或已上市商品欲重新設計或改良再製都可報名，今年度更開放給一般農民團體、民間組織參與，報名至6月3日止。

此外，為響應全球節能減碳，也鼓勵各產品包裝將綠色環保與友善環境理念融入設計， 活動詳細辦法請至台東一站式產業輔導網（https://bdsone.taitung.gov.tw/）或粉絲專頁（https://is.gd/WaSjE9），或電洽一站式辦公室專線（089）340681 劉小姐。

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