特別母親節禮！就業中心對欲返職場媽咪這麼做

2019-05-09 07:47

〔記者王俊忠／台南報導〕母親節送康乃馨？送蛋糕？勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心首次結合統一超商舉辦「婦出江湖，夢想啟程1日職場體驗」活動，作為送給想重返職場工作的媽媽們一個母親節禮物。

參與此次體驗活動的婦女朋友在穿上7-ELEVEN超商服裝後，都感到新鮮又興奮，統一超商區顧問莊禾泓帶領媽媽們從站在門口練習喊「歡迎光臨」開始1日店員體驗活動，接著帶媽媽體驗貨物上架，將眾多泡麵上架、如何檢查即期商品、優惠商品到期海報標示、移除及感受人在冰櫃補飲料的體驗，最後到結帳、代收帳款、一卡通、悠遊卡、信用卡通用的收銀機，與體驗操作來杯咖啡的興奮感。

媽媽們經過1天體驗活動，發現超商門市學習的範圍比她們想像的更廣泛，又可獲取許多創新作法。區顧問莊先生與加盟主特別提及服務業基本要領「面帶微笑、嘴要甜」，另外在職場學習進度上，也會有SOP流程指導，想加入超商門市的伙伴，只要有心、不必擔心。參與體驗活動的婦女朋友有人當場表示要應徵小7店員的工作，並立即現場接受面試。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，有許多媽媽為了孩子選擇離開職場，如今兒女長大了，想返回職場工作，又擔心脫離職場太久無法適應，勞動部「職場學習與再適應計畫」可以為想要重返職場的媽媽們裝上隱形的翅膀，提供職場體驗，讓媽媽們可以有機會重新適應職場的氛圍，也感謝7-ELEVEN超商等許多友善企業，願意提供媽媽體驗學習的機會，相信社會共同的協力，可以讓更多曾為家庭退出職場的女性朋友們開創「第二人生」。除了二度就業的媽媽們，也歡迎中高齡朋友、身心障礙者向台南就業中心洽詢相關就業機會或參加「職場學習與再適應計畫」。

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