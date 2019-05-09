05/09 各報重點新聞一覽

2019-05-09 06:27

自由時報

台保法 美眾院一致通過

美國眾議院於美東時間五月七日一致同意通過「台灣保證法」與「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案；「台灣保證法」要求美國對台軍售常態化、重啟台美貿易協定會談、支持台灣國際參與及檢視對台交往準則等，再次顯示國會挺台態度明確。

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立院初審 壞法官不能爽領退休金

立法院司法及法制委員會昨天初審通過「法官法部分條文修正草案」，各界關切的法官懲戒處分部分，朝野立委已達成共識，若法官任職時違失情節重大，可剝奪其退休金及退養金；修法方向還包括取消增訂「休職」處分，司法院秘書長呂太郎說，法官因違失休職再回任，恐引起當事人不信任，建議處分朝輕重兩極化考量，此部分交黨團協商。

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小二生世界冠軍 美程式賽稱霸

新竹市東園國小二年級學童彭亮瑜和賴品豪，參加國際程式大賽、奇幻盃全球挑戰賽（簡稱WLRC），奪得六到八歲組世界冠軍，贏得五千美元獎金，讓國外評審刮目相看。

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蘋果日報

0票反對 美眾院通過《台灣保證法》不甩中國威嚇 促對台軍售常態化

美中為了貿易歧見刀光劍影之際，台美關係再往前邁進一步！美國國會眾議院前天無異議通過《2019台灣保證法》，這是美國國會去年通過《台灣旅行法》後，對台友好的另一舉措。《台保法》要求美國國務卿須在完成立法後的180天內，全面檢視對台關係的指導原則，向國會說明《台旅法》的實施狀況，並推動台灣參與世衛等國際組織，及軍售常態化。我總統蔡英文昨表示，美國眾院通過該法顯示台美關係密切友好。

蔣萬安沒關麥 聊「韓粉沒理性」臉書一萬則留言灌爆 急喊「理性才能幫韓」

「支持韓國瑜的都是比較沒理性的！」國民黨立委蔣萬安昨在立法院內政委員會和同黨立委私下閒聊時，因麥克風未關，意外把蔣評論韓粉的看法外流，引發韓粉不滿，蔣的臉書被韓粉破萬則留言灌爆。蔣隨後解釋，高雄市長韓國瑜的支持度很高，但部分支持者言論過激，「希望這些人保持理性，才能真正幫到韓。」韓國瑜則說，「蔣已做了澄清，我完全予以尊重。」

聯合報

與賴吃便當選邊站？綠初選爆陰謀論 英系大反擊

民進黨總統初選蔡、賴競爭激烈，行政院前院長賴清德遭媒體跟拍、爆料指其使用台南市政府台北辦公室與競選團隊開會，並曝光與賴便當聚會的立委名單，引發熱議，被點名「與賴同行」的立委紛紛自清，一時間黨內陰謀論四起、風聲鶴唳。

「選川普還是選石油」 伊朗縮減核協議 危機再起？

伊朗總統羅哈尼八日宣布，將停止履行核協議中的兩項主要條款，時隔美國總統川普宣布退出核協議正好滿一年。伊朗政府並要求簽字國家及歐盟「選邊站」，六十日內決定要跟隨美國單方面制裁伊朗，或是向伊朗購買石油，否則將對濃縮鈾的生產濃度及存量皆不再設限。

中國時報

滅賴三部曲

民進黨總統初選競爭升高，蔡賴相爭進入割喉戰！挺英派展開「滅賴三部曲」，從斬斷後路、曝光支持者、到號令蔡粉致電施壓表態，逼迫賴走進孤立無援的絕境，最後再透過手機民調清理戰場，打包賴清德。

藍定調 初選免登記 500萬可代繳

國民黨總統提名特別辦法預訂下周三中常會提出，黨主席吳敦義上周六指稱，不論主動或被動參與，一定要登記、參加政見發表會，並繳交作業費，再度引發「卡韓」質疑。黨內昨澄清，總統初選參選人將由提名協調小組認定，將所有具勝選機會者納入，再以全民調產生候選人，沒有以往領表、登記的程序。

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