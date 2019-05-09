今各地雲多有陣雨 白天氣溫小幅回升

2019-05-09 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今（9）日受鋒面影響，各地天氣不穩定，水氣也偏多，各地降雨機率增加，降雨區域主要是在北部、東半部地區及中南部山區，中南部平地也可能有局部短暫陣雨，建議外出攜帶雨具以備不時之需。

氣溫方面，清晨及夜晚各地低溫大約為20至23度，感受稍涼，建議添加薄外套，白天雲多下雨的關係，預測北部及東北部高溫約23至24度，中南部及花東約25至29度

另外，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，今天2時的中心位置大約距離鵝鑾鼻東南東方約4800公里的海面上，向西北西移動，對台灣沒有影響。

空氣品質部分，今日環境風場仍以東北風為主，中南部位於下風處，風速偏弱，污染物易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週五（10日）鋒面影響，但這波鋒面結構較鬆散，雷雨發生機率較低；主要降雨在北部及東半部地區有短暫陣雨。週六（11日）鋒面遠離，風向轉為偏東風影響，天氣逐漸回穩，南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下週日（12日）風向轉為東南風，天氣較為穩定、氣溫續升；各地大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 24 22 ~ 28 24 ~ 29 23 ~ 27

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