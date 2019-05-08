國旅客、中客助攻！首季全台觀光旅館4大指標皆成長

2019-05-08 23:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國旅客、中客助攻，今年全台觀光旅館表現亮眼！交通部觀光局最新報告指出，今年第1季全台觀光旅館在客房住用數、住用率、平均房價及總營業收入等4大指標都呈現成長趨勢；以縣市來看，嘉義縣住房成長幅度居全台之冠，去年第一季住房低於4成，今年同期飆達62.81%，其他如新北、台南和高雄也有1成左右的成長幅度。

近年受中客縮減影響，國際觀光旅客數成長趨緩，旅館業業績衰退，但今年首季國內觀光市場有復甦跡象，不僅中客人數回溫，成長逾4成，觀光旅館首季表現也非常亮眼。

觀光局表示，今年第1季入住全台觀光旅館的旅客數增加26萬人，其中有23萬人都是本國籍旅客，除擴大暖冬政策奏效，今年前3月還碰上春節9天連續假期，國人出遊潮也較踴躍。

嘉義市耐斯王子大飯店總經理曾慶欑表示，第1季是國民旅遊市場旺季，鄰里活動多集中在此時，加上中國旅客明顯成長，但日本、港澳市場表現較差，首季住房率成長12％。曾慶欑說，今年1月份擴大暖冬確實對活絡國旅有幫助，但4月上路的春遊補助只補助500元，民眾根本無感，「暖冬帶來的業績成長是春遊的3倍」。

晶華酒店行銷公關協理蔡惠茹表示，以晶華為例，今年上半年入境旅客有明顯成長，尤其日本、韓國較去年同期大幅增加，分析是韓星入住和網紅宣傳奏效，此外，今年第1季也接到不少東南亞及歐美國際獎勵旅遊、MICE團；而9天農曆春節假期也吸引不少中南部的國旅客入住，因為比起渡假型酒店，都會區的商務飯店年假期間價格波動較小。

據報告指出，今年前3月全台觀光旅館在客房住用數、住用率、平均房價及總營業收入等4大指標皆持成長表現；客房住用數達171萬9016間，較去年同期增加12萬553間；住房率達64.95％，成長4.47％；平均房價為3768元，較去年同期微幅成長；總營收入達153億7566萬2761元，增加4億9394萬9210元。

住房率方面，今年前3月包含台北市、桃園市、台南市、高雄市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、基隆市、新竹市都超過6成，其中以嘉義成長幅度最大，去年前3月嘉縣住房率只有38.35％，今年同期則成長至62.81％。

觀光局表示，據了解，嘉義縣僅3家觀光旅館，其中1家飯店今年起調整營運策略，包括增加房間數、下修房價，拉抬總體業績收入，今年1月份住房率還只有4成左右，3月就有85%，因此影響嘉義縣整體住房表現。

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