地方爭取鳳山溪總量管制

2019-05-08 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪近來變色又泛油污，還出現死魚、傳出異味，地方促市府比照後勁溪，推動河川總量管制，環保局已採集水樣送驗，並加強沿線稽查，將研議評估更積極的管制做法。

鳳山區北門里長謝秀霞表示，鳳山溪連日下雨過後，水質未見清澈，一度變成灰黑色，且河面泛一層油污，還發現少許死魚，更傳出發臭異味。

環保局據報到場採樣，發現水中溶氧量偏低，認為下雨污水夾雜垃圾可能性高，垃圾、污水會降低溶氧、發生死魚情況，已採集水樣送驗，報告預估1周出爐，也將加強沿線稽查。

地方希望市府比照後勁溪，推動河川總量管制，讓鳳山溪變成美麗河川；議員李雅靜建議市府優先輔導業者改善製程，後續推動鳳山溪總量管制，徹底改善鳳山溪污染。

根據環保局統計，今年河川稽查700多件，開罰60多件、2000多萬元，另查獲2家業者勒令停工，均是污染鳳山溪，其中1家業者移送法辦，光稽查鳳山溪近100件，裁處4件共20多萬元。

值得一提的是，鳳山溪上游超過百家工廠林立，環保局多次查獲水污法未管制的工廠未處理就直接排放製程後的水，只能依廢棄物清理法開罰，成為水污法漏網之魚，應加嚴工廠污染排放規模及數量限制，才能重罰有效嚇阻。

水利局則於鳳山溪沿線設有20個截流站，從鳥松區坔埔、鳳山圳富田橋至保安一街，每日截流量約5萬噸，並於上游推動水質淨化工程，前天才剛完工，目前進行試車階段，預計試運轉3個月，將可削減鳳山溪的生物需氧量、氨氮、懸浮固體，有助於鳳山溪整體水質改善。

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