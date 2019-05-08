台糖量販勞資爭議未落幕 5月中旬強制協商

2019-05-08 22:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台糖公司量販事業部結束營業，影響全省約800多名員工權益，員工組成工會提出調解申請，南市勞工局今（8）日召開調解會議，經3個小時討論未能協商成立，但勞資雙方有達成部份共識，勞工局仍將依法定程序進行後續強制協商，預計5月15日前召開，期能圓滿解決。

南市勞工局表示，資方提出優於法令方案惟未能協商成立，但是勞資雙方對於資遣費基數、平均工資採計期間、特別休假納入平均工資及加發預告期間工資等議題初步達成共識。

南市勞工局指出，台糖量販資遣勞工案因跨台中、雲林、台南、高雄、屏東等多縣市，依據大量解僱勞工保護法規定，台糖勞資雙方於4月22日、23日及24日分6場次 （5個量販店及事業部）自主協商破局，經勞動部指定台南市勞工局為強制協商主政單位，因此也已於5月6日函文勞資雙方推派強制協商代表，預定下週，最慢5月15日前召開強制協商會議，將針對自主協商未能達共識議題部份，協助勞資雙方解決。

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