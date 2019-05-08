感念母恩！他隨身攜帶媽媽照片23年 以母之名成立獎學金

〔記者劉婉君／台南報導〕85歲的富樂夢教育基金會董事長沈坤照，在23年前母親沈黃紫袖去世後，即隨身攜帶媽媽的照片，迄今仍未改變，他並以母之名成立獎學金，照顧弱勢學童，報答母恩，他說「沒有媽媽，就沒有今天的我」。
沈坤照18歲開始作生意，他說，做生意時常需要應酬，喝酒、打牌、跳舞樣樣都來，但媽媽總是叮囑「不能賭博、不能不回家睡覺」，即使他凌晨3、4點才回家，媽媽也會在客廳等他，這份慈母心，讓他警惕自己不能走偏。
沈坤照和妻子蔡來順育有5名兒女後，孩子從小就由媽媽協助照顧，讓夫妻無後顧之憂，合力打造今日的文具王國，他說，「因為媽媽，我才能有今日的成就。」
2003年，沈坤照以母親之名，成立獎學金幫助弱勢兒童，迄今已發出1萬7248人次，總金額1724萬8000元。7年前，富樂夢教育基金會再為弱勢兒童開辦免費英文課輔班，至今已有5000人次以上參加。
沈坤照說，媽媽沒有讀書，但很重視孩子的教育，強調要誠實、有禮貌、感恩，對孩子的時間與金錢觀念也很注重。
蔡來順在教養孩子時，也延續這樣的管教方式，今年獲得模範母親表揚。
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