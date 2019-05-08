大笑姑婆王慧珍 12年為3000人次找到頭路

2019-05-08 21:55

〔記者萬于甄／台南報導〕在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心服務的王慧珍，生性樂觀愛笑，因此擁有大笑姑婆之稱，自2007年擔任就業外展人員後，12年來協助兩百家企業，成功媒合約3000人次，今年更獲得勞動部最佳雇主服務人員獎的肯定，相當不容易。

今年58歲的王慧珍原從事幼兒教育服務，但近年來少子化影響，幼兒園結束經營，讓她一腳踏入就業服務體系。在同事的眼中，王慧珍個性開朗、活潑，也相當有活力，不少原本情緒低落的求職者都受到她感染，變得積極樂觀。

王慧珍說，她以一個媽媽替孩子找工作的心情為出發點，積極幫忙爭取工作機會和權益，也因自己同為女性，更能理解婦女想兼顧家庭與工作的心情，希望能鼓勵職業婦女無論在工作還是生活上，都能樂觀積極面對。

王慧珍除在工作中學習同時也不忘充實自己，不僅取得就業服務乙級證照外，更完成大學學歷，今年也獲得勞動部勞動力發展署雲嘉南分署最佳雇主服務人員獎的肯定。

她說，印象最深刻就是服務到以前幼兒園的學生，其雖擁有烘焙專業，但因領有智能身心障礙者手冊，雇主、企業的接受度都不高，導致求職困難，陪著她四處面試，同時運用就促工具總算成功媒合，目前也順利就業三年，真的相當開心。

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