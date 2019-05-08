媽媽常吃剩菜剩飯 結果高血壓眼中風險失明

2019-05-08 22:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名50歲的家庭主婦常吃丈夫、孩子吃剩的飯菜，卻攝取過多熱量，罹患高血壓、高血脂不自知，又因為會漏尿，水喝得少，反而加重兩高的病情，兩個月前右眼突然視力模糊，還以為是太累，拖了1週才就醫發現竟是眼中風，視力1.0降到0.2，再延誤就醫恐失明，醫師提醒，眼中風患者有4成是這類媽媽們，應該多注意自己身體健康。

中國醫藥大學附設醫院眼科醫師林純如指出，眼睛血管發生堵塞就是俗稱的「眼中風」，由於眼球血管細，不少人還沒腦中風，而先眼中風，也可能是腦中風或是心肌梗塞的先兆，不可忽視。

眼中風最常見是分支視網膜靜脈阻塞，視力會突然減退，要儘快讓血管再度通暢，避免視網膜不可回復的傷害，若嚴重阻塞、不治療，可能併發視網膜新生血管，引起玻璃體出血、視網膜裂孔、甚至視網膜剝離，嚴重會失明。

這名婦人高血壓飆到160mm/Hg（標準值＜收縮壓140），膽固醇也高達400mg/dL（正常值＜200），有時會頭暈，覺得是太累，這次右眼視力突然模糊，也覺得是太累，休息一下會好，結果拖了1個星期未改善才就醫，確診罹患視網膜靜脈阻塞。

林純如說，婦人右眼的視網膜可見遍佈出血點和血管爆出的脂肪，4條分支靜脈有1條阻塞，以血管內皮細胞生成因子抑制劑及類固醇藥物注射，降低黃斑部水腫及促進視網膜出血的吸收，1個月注射3次後，視力改善至0.6，這類患者及早注射治療，3個月內可恢復到8成，一旦有3條阻塞就得開刀，如果是動脈阻塞，24小時內不治療會失明。

婦人也同步治療高血壓和高血脂，多吃蔬果、運動，不吃剩菜剩飯了，兩高控制良好。

林純如說，母親節將至，很多媽媽細心照顧家人，卻不顧自己，臨床上眼中風病人約4成是這類中年媽媽，50歲後罹患眼中風原因主要是三高未控制和少喝水，另外媽媽們常見眼疾包括乾眼症、閉鎖性青光眼，提醒要控制三高，外出注意眼睛防曬要戴帽子與墨鏡，追劇不要用手機，可改看電視，以免往眼睛過度造成疲勞，加重眼疾。

中國附醫與台灣諾華公司、由鉅建設-林增連慈善基金會今天在母親節前舉辦「媽咪保健一把罩，防治中風樂逍遙」活動，提醒媽媽預防中風的重要性，由鉅董事長林嘉琪也說，媽媽是家庭的後盾，平日操持家務，常常忽略自身健康，提醒媽媽們照顧家庭的同時，別忘了記得愛自己。

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