包商疏失害騎士重摔顱內出血 新北交通局道歉

2019-05-08 20:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕裝不裝大有關係！新北市交通局包商日前進行中和區景平路與成功路口號誌施工後，竟忘了將「機車左轉專用號誌」指示牌重新掛回右側的2座交通號誌燈桿上，結果造成一位機車騎士騎到路口，依汽車號誌左轉發生事故受傷，議員張維倩今天質詢交通局長鍾鳴時，鍾鳴時坦承包商有嚴重疏失，將會追究包商責任。

張維倩議員今天針對「糊塗包商釀大禍 騎士重摔顱內出血」提出質詢，痛批市府工程監督不周，包商竟忘了放回號誌指示牌，導致無辜騎士誤判號誌重摔顱內出血，且4天後才裝回號誌，要求市府除針對失職人員及包商提出嚴懲外，也應該協助市民進行國賠事宜。

張維倩說，4日中和區景平路與成功路口發生嚴重車禍，經確認車禍原因為該路口正在施工，但是該路口往新店方向的4個交通號誌，右側的2個號誌應該要註明為「機車左轉專用號誌」，但是包商忘了把號誌指示牌重新掛回，導致機車在該路口待轉時無法正確獲得號誌指示，以為景平路左轉號誌出現時就可以左轉、而非等到全部紅燈才可以轉，導致騎士誤判遭受車輛劇烈撞擊嚴重顱內出血。

張維倩說，車禍發生後，到場員警便看出路口號誌有設置瑕疵、與過去不符，還在社群上發文提醒民眾務必小心，包商卻遲至7日才把號誌標示裝回去，反應過於緩慢。

鍾鳴時說，這是非常嚴重的疏失，將追究廠商責任，交通局事發後已派員前往探視當事人，交通局並已透過「我是中和人」臉書專頁向當事人和社會大眾致歉。

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