協助地方創生 高科大與高雄4公所簽署合作備忘錄

2019-05-08 20:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄科技大學今天與內門、茄萣、梓官和燕巢區公所，聯合簽署「地方創生計畫合作備忘錄」，期能藉由導入學研能量，協助國內人口流失嚴重區域，針對提升就業率、定居人口及打造在地品牌等目標制訂方案，以平衡國內城鄉發展。

地方創生計畫為行政院近年所宣示三大施政主軸之一，其中，在「均衡台灣」方面，將根據地方特色，發展地方產業，讓人口回流、青年返鄉，並有效改善城鄉失衡，行政院已訂定2019年為台灣地方創生元年，並將其定位為國家安全戰略層級政策，以逐步落實島內移民、首都圈減壓等國家區域發展規劃。

高科大校長楊慶煜表示，為響應國家政策，已安排校內具區域發展經驗的跨領域教師團隊，與地方公所謀劃地方創生策略，共同創造區域共存共榮的願景，近期也將持續與高屏地區公所簽立合作備忘錄，讓師生有機會投入社會發展事業，落實大學的社會責任，創造高等教育的價值。

此次參與合作備忘錄聯合簽署會議的公所，分別為內門區長陳景星、茄萣區長鄭美華、梓官區長李秀蓉、燕巢區長陳振坤，各區長期待在產官學界合作下，把人帶進來、東西賣出去，呈現地方優勢，豐富在地品牌行銷。

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