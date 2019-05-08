準白衣天使加冠導光 典禮上「星光閃閃」

2019-05-08 20:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科技大學護理系準白衣天使今天加冠暨導光，典禮上由今年奪下「HUG n RAP全國饒舌創作大賽」冠軍的護理系學生江建賢，與加冠生計歌熱舞，讓向來莊嚴而溫馨典禮「星光閃閃」，呈現多元氛圍。

加冠導光典禮在輔英的多功能體育館舉行，625名準白衣天使即將走上實習路程，護理系主任方月燕帶領師長、輔英附設醫院主管及系友為學生冠冕，75名「男」丁格爾則佩戴耀藍勳帶承諾誓約。

校長顧志遠表示，護理系師生不僅在第48屆全國技能競賽中，包辦健康照顧職類金銀銅牌，金牌得主廖哲賢還獲選為四技優良實習護生及台北三軍總醫院的優良護生；連續兩屆的護理技能競賽國手，也出自輔英護理系，表現優異。

加冠、導光、宣讀南丁格爾誓詞、合唱恩光歌後，隨即舉行慶祝活動，學長姊、學弟妹為受冠主角們獻上祝福，家長們看孩子將扛起重大責任，也不禁感動落淚。江建賢在饒舌創作大賽奪冠，與加冠生陳韋任、邱浚勝勁歌熱舞，展現護理人的活力與熱情。

方月燕說，南丁格爾精神無遠弗屆，有來自中國佛山科學技術學院、武漢大學醫學職業技術學院、浙江中醫藥大學及泰山護理職業技術學院16名來台短期研修生，也共同見證加冠導光典禮。

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