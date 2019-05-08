9成不知台灣能源來歷 青少年節能減碳知識待加強

2019-05-08 23:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕金車文教基金會針對節能減碳議題，連續3年舉辦民調，調查全國小5至高2的青少年，了解學生的相關知識，今公布結果發現，8成6的青少年有喝手搖杯習慣，卻不到2成會自備提袋與吸管，更高達9成不知台灣能源大量依賴進口，顯現能源知識有待加強。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，台灣是能源高度依賴進口的國家，卻仍有9成青少年不清楚台灣能源大量依賴進口，且連續3年調查的數據都高，可見相關能源教育缺乏，也令人擔憂青少年如何明白「節能減碳」重要性。

在環保議題上，金車調查顯示，8成6青少年有喝手搖杯，但僅19.1％會自備提袋與吸管，可見尚未準備面臨2030年政府限塑政策；但仍有7成青少年願意多付費購買低碳環保商品；至於節能減碳的知識，則多靠老師講授（64.6％）、媒體新聞（49.9％）、網路資訊（49.1％）等獲得。

台北市立大學附設實驗小學衛生組長許沛琳表示，為了節能減碳，特地舉辦園遊會，取得親、師、生的共識，擬定減塑主題，宣傳自備餐具，設攤班級不提供一次性或美耐皿餐具，還可獲500元獎勵，另也舉辦自備餐具摸彩活動，以及回收1公斤回饋5元園遊會餐卷等，達到節能減碳功效，如今年園遊會垃圾量就降至去年的一半。

北市大附小的學生李芮綺說，平常都會收集垃圾袋給阿公、阿嬤多次使用，買珍奶也不拿吸管，回家已杯就口；該校學生陳謹妍也說，學校都會宣傳資源回收、環保等重要性，因此買飲料都不拿吸管與提袋，回家用鋼製吸管再喝。

金車這次民調從3月初發送，針對北中南東及離島的國小5年級到高中2年級調查，共回收12縣市、49校、有3036份有效問卷，回收率92％、信心水準97％、正負3％抽樣誤差內。

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