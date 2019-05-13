天天吃好料》台南「亞芙」甜甜圈 英猛男炸給你吃

2019-05-13 08:49

〔記者王捷／台南報導〕在許多人印象中，英國人總是穿著筆挺西裝，帶著一把雨傘，例如像電影「金牌特務」裡的角色，但這位在台南開餐廳的英國紳士安東，上身只有一件圍裙、拿著一籃「有內涵」的英式甜甜圈，照片上傳粉專讓消費者喊猛男。安東說，他做的甜甜圈有包果醬內餡，與台灣的甜甜圈不同，不曉得是否因照片的關係那次賣特別好，但請大家別誤會，當天是因為炸甜甜圈太熱，才沒穿上衣，平常他可不是這樣打扮。

39歲的英國人安東來台南已經13年，當時在台南教英文，因為氣候、環境愛上台南，他拿到永久居留證後，6年前開店了餐廳，餐廳的名字也很文藝，叫做亞芙（Artful Dodger），他說這不只是很英式的名字，還因為這個名字來自狄更斯名著《孤雛淚》裡面的角色。

會從漢堡、三明治做到甜甜圈，是因為安東很喜歡烘培，他說，他的母親是德國人，小時常跟著母親進廚房，纏著母親做甜甜圈給他吃，當他想家時，曾在台灣尋找這種有包裹餡料的甜甜圈的蹤影，但是卻沒發現，現在餐廳生意比較穩定，所以就乾脆自己做，他做的甜甜圈傳承母親的好味道，英式帶點德式的口味，然也用油炸，但是裡面卻有包果醬。

要做出一籃甜甜圈可不容易，首先要用鮮奶、奶油加入麵粉做出黏度適中的麵團，接著要看天氣決定麵團發酵的時間，大約在1小時到40分鐘，等第一次發酵後，安東會將麵團切成60公克，讓切成等分的小麵團第二次發酵再油炸。

安東說，這個甜甜圈好吃的秘訣是要綿密的麵團，而且兩面要炸的金黃，但是中間要留一道白線，等到麵團炸好後，就會抹上香草與牛奶調味的糖霜，等糖霜凝固再灌入果醬，甜甜圈再送到顧客手上要前要花3個小時，雖然用機器做甜甜圈會很快，但是手工做的甜甜圈才有風味。

上個月，安東第一次嘗試做了20個甜甜圈，很受歡迎，讓他有限量推出的想法，第二次他又做了試賣，但因為這次他在廚房炸甜甜圈時因為太熱，脫了上衣只穿了一件圍裙，他當時也沒有多想，就拿著甜甜圈上傳照片到臉書，讓粉絲看到了直喊他是猛男。

不過，安東說，千萬別誤會，他平常可不是這樣打扮，他只是想要告訴老顧客，他現在要開始賣家鄉「有內涵」的甜甜圈，目前是包覆盆子果醬，未來會不定期推出。

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