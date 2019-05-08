世界東方舞台灣選手奪3金 國旗飄揚莫斯科

2019-05-08 19:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕「第16屆莫斯科世界舞蹈奧林匹亞暨歐洲東方舞冠軍賽」高雄創舞極致舞團成員王育蒨、詹碧雲2人表現亮眼，勇奪雙人東方舞、表演組和民俗組3面金牌，我國國旗飄揚莫斯科，還連唱3次國歌，兩人當場激動落淚。

王育蒨擁有美國西北大學資訊系統及知識系統學院數位藝術雙碩士學位，詹碧雲則任職國軍高雄總醫院左營分院專科護理師，2人熱愛東方舞蹈，都是高雄創舞極致舞團的成員，4月29日至5月3日赴俄羅斯首都莫斯科參加全球最大舞蹈賽事「世界舞蹈奧林匹亞暨歐洲東方舞冠軍賽」，團長郭盈伶則應邀擔任唯一一位亞洲籍評審。

郭盈伶表示，今年湧入3萬5000人參與賽事，光東方舞（肚皮舞）項目就有來自13個國家、1380位高手角逐參賽，台灣選手王育蒨、詹碧雲歷經數輪淘汰賽脫穎而出，一舉勇奪雙人東方舞、表演組和民俗組3面金牌。

王育蒨、詹碧雲事先備妥我國國旗，在連續3次上台接受頒獎時，也將國旗帶上台飄揚，主辦單位並依規定在比賽會場播放金牌選手的國歌，兩人因此連唱3次國歌，當場激動得淚流滿面。

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