新北國小閱讀寫作競賽 小六女童「奶奶的資源回收」獲市級特優

2019-05-08 20:59

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局今舉行107學年度閱讀寫作競賽頒獎典禮，今年以「寫出自己的生活經驗」為核心主題，引導學生將生活經驗與日常情境結合，發揮論述能力，共計3142名學生參賽，40名學生獲得市級特優、優等及甲等。其中，埔墘國小6年級學生林亦珍以和奶奶做資源回收為主軸，寫出與他人不同經驗，獲市級特優。

教育局指出，林亦珍的文章寫出與他人不同的經驗，並描述自己從「排斥」到「接受」，展現觀察、內省、珍惜的思考。林表示，每天放學看到其他同學都一起結伴回家，只有自己和妹妹快步趕著去找奶奶做資源回收，一開始覺得很排斥，但想到這是能和奶奶相處的方式就覺得特別珍惜。

此外，連續3年得獎的廣福國小5年級學生陳亭均，以「難忘的時光」敘寫自己在櫻花樹下和朋友做的約定，2朵櫻花代表友誼的見證，其中1朵代表好朋友，另1朵代表友情約定。她表示，自己平常就喜歡看書、寫作，明年也將會繼續參賽。

今出席活動頒獎的教育局副局長黃靜怡指出，新北市重視閱讀教育，改制後共改造28所、新建18所公共圖書館及學校圖書館，並持續推廣多元閱讀刊物（含電子書）、購置圖書及透過網路推廣電子書，消弭資訊落差及打造多元閱讀空間等。

教育局指出，此次競賽的優秀作品將作為學生閱讀教育的素材，刊登在永和國小度閱讀寫作競賽專區，供學生觀摩，讓國語文的教學更生活化及多元化。

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