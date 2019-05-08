醫病》當心寧靜殺手！ 6旬婦不菸酒 竟檢出肺腺癌
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2019-05-08 21:41

〔記者王俊忠／台南報導〕62歲家庭主婦不沾菸、酒，家族也無肺癌病史，一次健檢卻查出肺部兩側有3處毛玻璃狀肺結節，疑是多發性早期肺腺癌，術後確診一處是第一期肺腺癌；另兩處是原位癌。成大醫院醫師提醒，據統計，肺腺癌患者約有一半以上不抽菸，而且多是女性罹患，民眾需留意這個寧靜殺手！

患者經手術切除肺部右上楔狀、左下楔狀及右上聯合亞肺段，一處是第一期肺腺癌，另兩處為原位癌，術後定期追蹤已3年、無復發跡象。成大醫院胸腔外科主治醫師張超群說，肺腺癌初期無痛、無症狀，不易察覺，一般民眾可自費做低劑量電腦斷層篩檢；國外研究指如有肺癌家族史、長期抽菸、50歲以上族群，罹肺癌率偏高，應主動定期篩檢。

張超群指出，因為健康檢查與低劑量電腦斷層篩檢增加，有愈來愈多早期無症狀的肺癌被早期診斷治療。同時，治療肺癌的肺部切除術發展從過去開胸、多孔胸腔鏡到現今單孔胸腔鏡，傷口愈小，手術範圍縮小，從肺葉、肺段切除到更精緻的亞肺段切除，可達到精準切除病灶目標，兼具治療與保留肺功能目的，讓病人獲得更好的預後與生活品質。

張醫師說明，對6旬婦人以單孔胸腔鏡切除肺部楔狀與亞肺段，切除範圍比一片肺葉或肺段還要小，而適合切除肺段或亞肺段的患者，主要是原發性肺癌、病灶小於2公分及毛玻璃狀肺結節實心部分小於50％，或是肺功能不佳、高齡及不適合接受大範圍肺葉切除者。

張超群坦言，當然此精緻切除手術仍存有一些困難，每人先天解剖構造有眾多變異，使手術存在不確定性，但成醫利用術前3D血管氣管影像重組技術，術前模擬手術中可能遇到狀況，可以預估切除範圍是否足夠，減少手術時間與誤傷血管氣管的機會，降低手術風險，達到真正精準切除。

  • 不菸不酒的六旬家庭主婦健檢發現肺部有一處第一期肺腺癌與兩處原位癌。（記者王俊忠翻攝）

    不菸不酒的六旬家庭主婦健檢發現肺部有一處第一期肺腺癌與兩處原位癌。（記者王俊忠翻攝）

  • 成大醫院胸腔外科主治醫師張超群說，進行肺癌胸腔手術時，有時會以三D血管氣管影像作為輔助。（記者王俊忠攝）

    成大醫院胸腔外科主治醫師張超群說，進行肺癌胸腔手術時，有時會以三D血管氣管影像作為輔助。（記者王俊忠攝）

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