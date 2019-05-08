醫病》當心寧靜殺手！ 6旬婦不菸酒 竟檢出肺腺癌

2019-05-08 21:41

〔記者王俊忠／台南報導〕62歲家庭主婦不沾菸、酒，家族也無肺癌病史，一次健檢卻查出肺部兩側有3處毛玻璃狀肺結節，疑是多發性早期肺腺癌，術後確診一處是第一期肺腺癌；另兩處是原位癌。成大醫院醫師提醒，據統計，肺腺癌患者約有一半以上不抽菸，而且多是女性罹患，民眾需留意這個寧靜殺手！

患者經手術切除肺部右上楔狀、左下楔狀及右上聯合亞肺段，一處是第一期肺腺癌，另兩處為原位癌，術後定期追蹤已3年、無復發跡象。成大醫院胸腔外科主治醫師張超群說，肺腺癌初期無痛、無症狀，不易察覺，一般民眾可自費做低劑量電腦斷層篩檢；國外研究指如有肺癌家族史、長期抽菸、50歲以上族群，罹肺癌率偏高，應主動定期篩檢。

張超群指出，因為健康檢查與低劑量電腦斷層篩檢增加，有愈來愈多早期無症狀的肺癌被早期診斷治療。同時，治療肺癌的肺部切除術發展從過去開胸、多孔胸腔鏡到現今單孔胸腔鏡，傷口愈小，手術範圍縮小，從肺葉、肺段切除到更精緻的亞肺段切除，可達到精準切除病灶目標，兼具治療與保留肺功能目的，讓病人獲得更好的預後與生活品質。

張醫師說明，對6旬婦人以單孔胸腔鏡切除肺部楔狀與亞肺段，切除範圍比一片肺葉或肺段還要小，而適合切除肺段或亞肺段的患者，主要是原發性肺癌、病灶小於2公分及毛玻璃狀肺結節實心部分小於50％，或是肺功能不佳、高齡及不適合接受大範圍肺葉切除者。

張超群坦言，當然此精緻切除手術仍存有一些困難，每人先天解剖構造有眾多變異，使手術存在不確定性，但成醫利用術前3D血管氣管影像重組技術，術前模擬手術中可能遇到狀況，可以預估切除範圍是否足夠，減少手術時間與誤傷血管氣管的機會，降低手術風險，達到真正精準切除。

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