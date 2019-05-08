虛擬偶像「虎妮」代言高雄觀光 韓國瑜：這是勇敢的嘗試

2019-05-08 19:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天宣布，觀光局全力打造高雄活力新風貌，6月邀請Yahoo TV虛擬偶像「虎妮」擔任觀光代言人，以創新方式將高雄行銷到國內外，他形容，這是一個勇敢的嘗試。

高雄前5個月觀光代言人分別為白冰冰、陳文茜、榮念曾、莊智淵、波特王。

韓國瑜說，虎妮是台灣第一個虛擬偶像，海內外有8萬多粉絲，他覺得高雄觀光代言人可以有不同角色，透過各種領域吸引觀光客，很開心能攜手活力滿滿的虎妮，以最親切、年輕的網路語言即時與網友互動，更為國內外年輕觀光市場注入新能量，透過虎妮為高雄獻出的獨門絕活，相信更能達到人進得來的信念，讓世界看見高雄。

觀光局說明，虎妮是Yahoo TV結合AR/VR技術推出的台灣第一位虛擬偶像，自出道以來，便以推廣在地觀光、與台日交流為重要目標，已受到台灣、日本等地超過8萬名粉絲支持喜愛，因此邀請虎妮成為高雄6月觀光代言人，希望藉由虎妮充滿活力與科技力的形象，吸引年輕朋友來感受高雄的魅力。

虎妮也將挾Yahoo TV優勢結合科技力，為高雄觀光獻出宣傳絕活，不僅與高雄市長韓國瑜同框拍攝，也將透過影音內容與社群互動，推廣中、日文版本高雄觀光系列影片，並會結合虎妮擅長的唱歌跳舞與全方位影音，帶大家看見高雄的美好！

此外，Yahoo奇摩旗下購物中心及超級商城也力挺虎妮代言，將在6月推出期間限定的「高雄館」，推薦在地吃喝玩樂與好康票券，讓民眾動動手指就能擁有高雄的好康優惠！

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