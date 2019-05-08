大湖李子又傳災情！玉李染炭疽病落果 農民：血本無歸

2019-05-08 17:31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉李農今年真的是欲哭無淚！之前紅肉李因暖冬造成李樹不開花，近來又有李農反映，玉李罕見染上炭疽病，大約15公頃出現落果及果實長不大情形，希望農政單位能夠協助。

苗栗縣政府農業處農務科指出，主要是之前天氣潮溼，加上溫度較高，可能導致玉李罕見染上炭疽病，不過天然災害救助並未包含病蟲害項目，縣府會上報中央，盡量爭取補助，希望能幫到受災李農。

農業處農務科說，以往大湖鄉比較常聽聞草莓炭疽病災情，今年玉李染上炭疽病，將會了解是否有病菌藏在土壤或果園其他區域，也會盡力協助解決。

大湖鄉長胡娘妹則說，接獲李農陳情，玉李成熟後落果嚴重，可以說無一倖免，讓果農血本無歸、欲哭無淚，真的讓人相當心疼。

苗栗區農業改良場說，一旦玉李染上炭疽病，容易使果幹輸送養分與水分受影響，有些根本無法長大，而較靠近果蒂處的果柄容易乾枯，造成支撐力不足就會造成落果。果農則說，而受害狀況嚴重時，果園就會出現遍地落果狀況。

果農也說，染病的玉李就算採收後，上面坑坑疤疤，不只賣相不好，放幾天玉李就會腐爛壞掉，果農也不敢拿出去賣，以免影響信譽，只能無語問蒼天。

大湖鄉今年李子屢傳災情，先是紅肉李因暖冬造成超過200公頃面積李樹無法開花結果，果農已經損失慘重，現在連玉李也出現15公頃的病害狀況。

大湖鄉玉李栽種面積約15公頃，今年基本上都受害，原本每公頃可產9000公斤玉李，但依目前狀況產量恐怕不樂觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/