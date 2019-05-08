全台最美山牆重現！ 國定古蹟祀典武廟土朱壁修復完成

2019-05-08 17:12

〔記者劉婉君／台南報導〕國定古蹟台灣祀典武廟東側山牆被稱為「全台最美廟宇山牆」，祀典武廟於2016年0206美濃地震中受損，2017年10月展開修復工程，隨著工程於3月下旬完成，最美山牆再現。

祀典武廟修復工程包括正殿屋脊、規帶裂損與牆體裂損修復、白灰壁與土朱壁泥作修復、屋面防水與過水廊木構件修復等，總經費3258萬元，由行政院災害復建經費全額補助，其中東側山牆土朱壁修復為重要特色之一，修復範圍以三川殿為界，從過水廊到三代廳。

台南市文資處說，為了使土朱壁完成面不留施工接痕，色澤可完美呈現，外層的粉刷作業必須在1天之內完成，因此作業人員當天在天色微亮時，即開始調配土朱灰，採用色調偏橘紅、顯色力較佳的土朱，與關子嶺的頂級生石灰依1:5的比例調配，再由匠師蔡啟豐帶領15位師傅同時施工，一氣呵成，力求牆面各部能在同一時間乾燥。

文資處指出，武廟的土朱壁與孔廟的豬血土工程，雖然外表都是朱色，但兩者的材料不同、施作位置也不一樣，土朱的主要材料為氧化鐵及礦物性色粉，而豬血土是由豬血、桐油、石灰調配而成；土朱為外牆灰作工程，豬血土為柱子、門板的漆作工程。

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