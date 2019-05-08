八田與一逝世77週年追思會 黃偉哲：感謝對台灣的貢獻

2019-05-08 17:12

〔記者楊金城／台南報導〕今天是建造烏山頭水庫的「嘉南大圳之父」八田與一逝世77週年的忌日，嘉南農田水利會下午在烏山頭水庫舉辦追思紀念會，表達飲水思源的感念之恩，水利會長楊明風說，台灣人對八田的尊敬與感謝永遠不變。

包括嘉南農田水利會長楊明風、台南市長黃偉哲、總統府國策顧問黃崑虎、日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次、八田與一的長孫八田修一與親友，以及八田與一故鄉金澤市長山野之義等台灣、日本300多人都來祭拜、獻花，共同感念八田與一打造烏山頭水庫、嘉南大圳的貢獻。

烏山頭水庫八田與一墓園前的八田銅像頭顱去年被鋸斷破壞，水利會很快修復，也順利舉辦八田技師追思會，經過一年，銅像保全良好，水利會在墓園設監視器、派人巡護，今年再次舉辦，上午前行政院長賴清德先來祭拜，下午2點舉行追思會。

八田修一代表遺族，感謝水利會每年都舉辦八田技師追思會，謝謝台灣及日本各界參與追思會，現在烏山頭水庫不僅農業灌溉也供應民生用水和發電，謝謝水利會等單位的用心維護。

楊明風說，八田與一建造烏山頭水庫、嘉南大圳，在1920年開工，花10年建造，在1930年啟用完工，把雲嘉南不毛之地變成15萬公頃的良田，至今讓人對八田緬懷感謝，烏山頭現打造八田與一紀念園區、戶外景觀珊瑚苑就是紀念八田的貢獻，八田與一紀念園區的珊瑚苑現用10顆石頭代表八田一家人象徵守護烏山頭。

楊明風說，烏山頭水庫動工到明年將滿100年，水利會將擴大舉辦紀念活動。

黃偉哲說，八田與一建造烏山頭水庫與嘉南大圳，讓原本荒蕪的嘉南平原變成魚米之鄉，今天追思象徵飲水思源、吃果子拜樹頭，只要對台灣有貢獻，不論國籍，都值得我們肯定與感謝。明年市府會配合嘉南農田水利會盛大舉辦烏山頭水庫施工滿100年、啟用滿90年的紀念活動。

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