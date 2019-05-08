每逢大雨就「失明」 集鹿大橋路燈維管挨批

2019-05-08 16:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣連接集集鎮與鹿谷鄉的集鹿大橋，近日又因連日雨勢造成橋梁路燈「失明」，由於大橋路燈線路老舊，加上位於濁水溪床，潮濕環境不利電氣設備養護，導致路燈故障頻傳，集集鎮公所說，雨勢暫歇就會派員維修，但治本方法是換新老舊線路。

橋梁長達1公里的集鹿大橋，是往來集集、鹿谷重要橋樑，橋面路燈維護權責，則從橋中央向兩端延伸，由集集、鹿谷公所各負責一半，近日整座大橋卻出現夜間路燈不亮情況，引起許多民眾關注，認為大橋路燈經常遇雨不亮，長期為人詬病，希望2個公所都能重視解決。

對此，集集鎮公所說，大橋路燈受大雨影響，老舊線路出現漏電疑慮，路燈設備為防止漏電傷及用路人，只要偵測到「感電」的訊號，就會自動跳脫，以關閉路燈方式防止漏電，因此近日路燈不亮，多半是電力系統老舊問題。

只是橋梁地處潮濕位置，路燈線路又老舊，待雨勢稍歇，就會派人維修，之後則會爭取經費，設法換新老舊線路，長期而言，應更換成自動偵測系統，若有電力跳脫就能立即維修，只是經費並非公所能負擔，會再向上級爭取。

鹿谷鄉公所則說，近日確實接獲橋梁路燈不亮的通報，不過情況仍屬零星，研判是路燈安定器或燈泡故障，待天氣轉穩就會維修，至於是否仿效集集更換老舊線路，則因兩地故障狀況不盡相同，暫時沒有換新的打算。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/