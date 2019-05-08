今年端午、暑假去韓國很划算 旅遊業者搶推萬元有找行程

2019-05-08 17:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕搶攻端午連續假期和暑假出遊商機，旅遊業者表示，今年暑假國人出國以短程線最熱門，其中又以東北亞詢問度最高，受航空公司航班增加影響，今年韓國團費較去年同期便宜3000元，最為划算；長程線方面，北美因迪士尼樂園星際大戰主題樂園、加州環球影城侏儸紀公園即將開幕，雖然團費較去年同期漲7000元，但詢問度高，暑假期間成團率已高達8成。

今年上半年最大旅展2019台北國際觀光博覽會5月17到20日將在台北世貿一館登場。

台北市旅行公會理事長吳志健表示，今年旅展吸引超過500個國內外品牌、近1200多名業者參加，鎖定6到月國人暑假出國旅遊潮；展區分為海外旅遊區、縣市政府區、勒由台灣區、兩岸觀光區、觀光特產區、旅遊用品區、戶外休閒用品區和留遊學主題旅遊館等8大展區，去年參展人數為29萬人次，預估今年將突破30萬人次參展。

雄獅旅行社總經理游國珍表示，今年暑假以短程線詢問度最高，其中日韓等東北亞國家本來就是國人最愛的旅遊目的地，再加上今年暑假韓國團費較去年同期有3000元的降幅，包括韓泰港澳等短程線行程都是萬元有找，十分划算；東南旅行社也表示，因韓國航空增班因素，目前暑假期間韓國人數已成長1成，若民眾想趁早就在端午節出發，往年韓國價位都落在1萬4000元到1萬5000元，今年旅展價萬元有找。

東南旅行社觀察，除了日韓是國人短程線出國首選，今年東南亞因航空公司新增航線、航班，也成為暑假大熱門，例如今年6月中越-峴港已全數滿團，暑假期間人數較去年成長2成。另外，因泰國落地簽證免費延長至10月，恰好碰上端午連假及暑假，業者也順勢推出旅展期間曼谷、清邁萬元有找行程。

長程線方面，游國珍分析，今年暑假長程線到紐西蘭最划算，因為團費降幅較去年同期達3000元，但有趣的是，今年北美線團費比去年漲約7000元，但因為迪士尼樂園星際大戰主題樂園、加州環球影城侏儸紀公園即將開幕，吸引不少親子家庭報名，美西目前成團率已達8成。

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