華醫護理系加冠 叮囑準南丁格爾們不要忘了這件事…

2019-05-08 17:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「加油，莫忘初衷」！中華醫事科大今午為護理系學子舉辦加冠典禮，師長叮囑未來的白衣天使們，落實專業服務，謀求病人福利，會中還進行燭火薪傳的儀式，並宣讀誓詞，要效法南丁格爾奉獻的精神，場面溫馨。

加冠是護理系的年度盛事，是學生進入臨床實習前的重要儀式，包含五專3年級、四技2年級，以及進修部等共332人參加，其中男生有64位，歷來最多。

接受加冠的學子，穿著實習服依序上台，讓師長們配戴護士帽，男生則以別名牌來代替；隨後進行「傳光」，以接力方式點燃每個人手中的燭火，將南丁格爾的精神延續下去。

男女學生代表周永義與楊玉霖帶領大家宣誓，提高護理專業標準，竭誠協助醫師的診治，全力做好照顧服務，副校長楊堉麟也致詞勉勵，要秉持友愛的精神，視病如親。

周永義表示，之前目睹車禍，遺憾沒有救人的技能，選讀護理系，希望發揮專長，勇於接受挑戰的他，未來想進急重症部門服務，自我磨練。

現場也表揚獲得百合花獎的蘇英華、陳昱合、黃淑玲、李安瑜、王月玄等5位老師，實習成績優良獎的學生則有黃鈺玲、盧科銘、吳亭誼、莊詠鈞。

另外還有服務學習優良獎，包含胡緯婷、劉芷妤、沈宜謙、黃鈺玲、陳宥蓁、吳昌吉等，參與志工服務的時數都超過300個鐘頭小時，精神可嘉。

最後由加冠生合唱南丁格爾之歌，並製作班級學習回憶錄，播放在校生活的點滴，帶著師長、同學的祝福，朝護理人養成教育的重要關鍵臨床實習前進。

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