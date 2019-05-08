午後風速轉弱擴散不佳 西半部4測站空氣品質拉警報

2019-05-08 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午受降雨洗除作用影響，各地空氣品質不差，惟午後東北風減弱，西半部擴散條件轉差，易有汙染物累積，截至今天下午15時止，已有4測站的空氣品質亮起代表對敏感族群不健康的橘色警燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天下午3時止，全台已有4測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，分別位於雲林縣、嘉義縣及高雄市，入夜後高屏地區空氣品質可能進一步惡化，提醒民眾注意。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，今天晚間東北季風減弱，西半部擴散條件轉差，高屏空品區位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。。

環保署表示，雲林、嘉義及高雄地區的空氣品質對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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