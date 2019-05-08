要求撤銷觀塘案許可 環團赴行政院提訴願

2019-05-08 15:28

〔記者李欣芳／台北報導〕中油第三天然氣接收站開發案頻頻遭到民間團體抗議。搶救大潭藻礁行動聯盟等團體今天到行政院陳情表示，觀塘工業區的開發將摧毀珍貴藻礁生態系，政府推動能源轉型，應該另外慎選天然氣接收場址，呼籲政府撤回填海造地與開發許可，並向政院提起訴願。

「觀塘三接非必要，政院訴願快撤案」，包括台灣蠻野心足生態協會、搶救大潭藻礁行動聯盟等團體今天上午到行政院大門口高喊上述口號。他們陳情表示，5月小燕鷗的繁殖季將到來，但中油正在小燕鷗繁殖地大潭海岸填海造地施工，將摧毀珍貴稀有的藻礁生態系。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，過去為了搶救大潭藻礁，居民和環團已提出多個訴願，今天再向行政院訴願請求撤銷經濟部核發的觀塘工業區3個填海造地許可，以及內政部核發的開發許可。

蔡雅瀅指出，依據非都市土地開發審議作業規範，填海造地的開發應保育自然資源，不得位於保護區及其外5公里範圍，觀塘工業區、觀塘工業港緊鄰桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區，距離不到5公里，經濟部同意填海造陸是違法行為，應撤銷相關許可。

她說，觀塘工業區有珍貴的藻礁生態系，政府不加以保護卻進行開發破壞，這樣的國土利用並不適當也不合理。她呼籲，政府應考慮台北港、林口港等替代方案，進行開發。

另外，台灣蠻野心足生態協會義務律師陳憲政表示，觀塘工業區、工業港開發範圍有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及小燕鷗棲息，在此進行開發，將影響小燕鷗育雛以及柴山多杯孔珊瑚生長，他呼籲應立即停工。

對於環團的質疑，內政部營建署日前指出，中油觀塘三接案配合環評審議所提的迴避替代修正方案，工業區實際開發面積已縮小為24.5公頃，且涉及藻礁生態的G1、G2、G3區，中油承諾維持現況、永久不開發，經區委會專業審議及充分討論後，認為此案扮演能源轉型關鍵角色，且實際開發範圍未涉及藻礁，具有必要性及合理性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/