在水漾森林濫放信號彈 嘉義林管處：已移請保七總隊偵辦

2019-05-08 15:06

〔記者陳璟民／嘉義報導〕關於臉書社群轉傳熱議有到嘉義、南投交界「水漾森林」的遊客，疑涉無故施放信號彈，林務局嘉義林管處副處長李定忠表示，此舉可能危及山林安全與環境，案發於所轄阿里山事業區45、52林班內，已掌握相關情資，與保七總隊（森林警察）偵辦中。

水漾森林是921地震後造成的堰塞湖，因為湖水倒映大片天然林木，被發現後成為著名景點，從南投縣杉林溪步行5小時多可達，若從嘉義線阿里山鄉或豐山村循傳統「阿溪縱走」前往則要2天。

李定忠說，民眾若有放火燒燬他人森林的行為，處3年以上10年以下有期徒刑，若在森林區域內，擅自堆積廢棄物或排放污染物，面臨6到30萬元罰款，由於深山森林防救災、清理環境都不容易，呼籲山友共同善盡維護之責。

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