打通台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 引道拓寬開工

2019-05-08 13:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營區南69線火燒珠橋南端引道尚未拓寬，形成瓶頸，影響用路安全，目前140公尺長的火燒珠橋南端引道已開工，打通瓶頸，不影響行車。

火燒珠橋新建工程去年就已完工通車，第一期新建工程費約9000萬元、用地費約1500萬元，但是火燒珠橋南端頩頸路段尚未拓寬，車輛行駛危險性高，經下營區公所、里長及議員極力爭取，終於獲得台南市政府補助拓寬瓶頸路段。

下營區長姜家彬說，火燒珠橋南端現況路面約6.6公尺寬，引道右側將拓寬4.4公尺，讓路寬整個達到11公尺，左側嘉南農田水利會紅厝中排二保留，拓寬南端引道工程長度約140公尺，工程經費約600萬元，用地協議價購約250萬元，施工期限120個日曆天，施工在現有道路右側，不影響道路行車。

姜家彬說，火燒珠橋南端引道拓寬打通瓶頸路段後，可使南69線賀建段既有道路車輛通行便利，縮短通行時間，提升用路安全，對於地區發展有相當助益。

而之前發現的火燒珠文化遺址，目前呈報文化局文化資產處審議中。

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