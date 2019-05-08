台中歌劇院推高雄限定專屬優惠

2019-05-08 12:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台中國家歌劇院「音樂劇在台中」今年將推出獨家百老匯原裝音樂劇《一個美國人在巴黎》與經典文學改編歌舞劇《嫁妝一牛車》今啟售，推出高雄限定專屬優惠，邀請高雄民眾北上台中，賞戲聽歌熱鬧一夏!

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，今年將百老匯原裝音樂劇《一個美國人在巴黎》直接「外送」台中，呈現最淋漓盡致的視聽享受，加上阮劇團展現豐沛生命力的音樂劇場作品《嫁妝一牛車》，去年獲得廣大共鳴的綠光劇團《再會吧 北投》PLUS版也選擇歌劇院做為再度演出地點，音樂劇旋風將再次席捲台中!

值得一提的是，《一個美國人在巴黎》當紅音樂劇首輪國際巡演選定台中，獲得全球近50個重要獎項提名或獲獎，光是美國劇場界最高榮譽「東尼獎」即一舉拿下最佳編舞、編曲、音樂劇燈光設計、音樂劇佈景設計4個獎項，也獲得英國最重要戲劇與音樂劇獎「勞倫斯．奧利佛獎」的最佳佈景設計獎。

邱瑗指出，台日混血歌舞劇《嫁妝一牛車》現代觀點，展現台灣文學新風貌，改編自台灣小說家王禎和的同名小說，在這部鄉土文學經典的最新改編中，擅長揉合現代戲劇與地方文化特質的阮劇團及日本「地下劇場帝王」流山兒祥跨國合作，加上《通靈少女》編劇林孟寰與台語編劇盧志杰合作，以鮮活有力的語言、層次豐富的舞台視覺風格，加入大量歌舞，打造一齣生動刻畫社會底層小人物無奈被命運擺佈的黑色喜劇。

邱瑗說，兩部強檔音樂劇今起全面啟售，歌劇院規劃高雄限定專屬優惠，15日起衛武營國家藝術文化中心會員、MLD台鋁會員及高雄in 89駁二電影院會員購買「音樂劇在台中」票券可享85折優惠；歌劇院更與台灣高鐵合作，《一個美國人在巴黎》高鐵套票，可享高鐵車票約75折、演出票券8折購票優惠。

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