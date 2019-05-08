偏鄉新嘉國小 獲健康促進國際金質獎

2019-05-08 12:27

〔記者王涵平／台南報導〕新嘉國小獲健康促進國際金質獎揭牌，全校師生僅60多人，台南市長黃偉哲表示，顯示小校用心與努力獲得各界肯定，相當不容易。

衛生福利部國民健康署主辦的第四屆健康促進國際認證有5所金質獎學校，後壁區新嘉國小是南市第3所獲得金質獎的學校，也是全國獲選金質獎學校學生人數最少的1所。

揭牌儀式與會人士除了市長、國策顧問崑濱伯、立委葉宜津等民代，還有來自衛福部國健署、教育部國教署、教育局、公所等公部門及里長、社區民眾，校園熱鬧滾滾。

校長林良駿指出，新嘉國小位於八掌溪畔，建校55年，是南市最西北角的小學，著重健康促進推動、生態保育以及傳統藝陣的傳承，發展台灣特有亞種「金黃鼠耳蝠」特色校訂課程，「宋江陣」傳統藝陣傳承透過藝術深耕課程，豐富傳統藝陣的力與美。

新嘉社區是學校唯一學區，65歲以上的老年人口占全里31.24%，弱勢學生比例高達48%，因此新嘉國小也強化「學校-家庭-社區」夥伴關係，讓新嘉成為一個溫馨健康的家庭。

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