政大附中Ｂ流8人群聚感染 適逢段考決定不停課

2019-05-08 12:29

〔記者蔡思培／台北報導〕政大附中最近爆出Ｂ型流感群聚感染情形，5月3日至5月7日陸續有8名學生確診B型流感，由於7日、8日正好適逢段考，政大附中校方與家長討論後決議暫不停課，讓確診流感學生在家休息，之後再進行補考。

北市衛生局疾病管制科科長歐佳齡表示，衛生局在5月3日接獲通報，政大附中有2名學生B型流感，5月6日又接到通報。調查後發現一名學生在5月1日就生病了。政大附中校方表示，截至昨晚已有8人染病。

政大在6日已找家長代表開會討論，由於7、8日為學校段考，最後決定班級不停課，讓生病的學生在家休息，之後再安排補考。

歐佳齡表示，尊重學校的作法，目前國高中是否要停課並無強制規定，且中學停課天數也會比國小要求較少，不過有規定學校不能有混班上課的情形。歐佳齡說， 現在班級家長的LINE群已經有放入流感相關宣導措施，家長也都知道此事。

歐佳齡也呼籲大家都要施打流感疫苗，如果發生感冒症狀，就要戴口罩勤洗水，若確定生病、發燒就不要去上學。

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