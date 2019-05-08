新北星空音樂會結合在地與國際 2千張票券10日開放免費索取

2019-05-08 12:24

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局與台灣原聲教育協會合作，6月1日將於淡水商工運動場辦理「新北星空音樂會」，邀請國際和台灣在地表演團隊輪番出演，提供2000張免費票券於10日中午12點開放線上索票。

新北星空音樂會以「濤滔淡水·原源不絕」為音樂會主軸，邀請國際及台灣原住民表演團隊，包括獲東京打擊樂大賽冠軍的排灣族表演團體「羽·擊舞藝術」、曾於導演齊柏林拍攝「看見台灣」紀錄片中的「台灣原聲童聲合唱團」、多次榮獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的「桑布伊 Sangpuy」，還有馬其頓共和國知名女高音「Irena Krsteska」、維也納國家歌劇合唱團男中音「Panajotis Pratsos」與台灣鋼琴家陳育志聯袂演出的音樂劇。

此外，音樂會也邀集新北市學校音樂團隊，由連續8年代表新北市參加全國學生音樂比賽的新莊國小管樂團演出序曲、獲世界合唱比賽公開賽金牌及冠軍賽銀牌的「新北市少年合唱團」，以及由知名指揮家廖嘉弘教授指導的「新北高中交響樂團」及「新北市交響樂團」磅礡登場。

新北星空音樂會提供2000張免費票券，有興趣的民眾可在10日中午12點至「台灣原聲教育協會」臉書粉絲專頁查詢索票，數量有限，索完為止。

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