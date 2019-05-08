高雄市特教班師推介「聰明果汁」營養素 調偏鄉惹議

2019-05-08 12:20

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市某國小特教班教師遭投訴推介「聰明果汁」營養素，市府調職至偏鄉小校惹議。

人本基金會主任張萍、時代力量市議員林于凱及律師曾友俞等人，今天對外表示接獲至少9名家長及特教班畢業生投訴，指稱陳姓教師建議驗血，供專人解讀含量後服用細胞營養素，稱是「全世界最好喝的細胞營養素」，學生一定喜歡喝。

張萍指出，17年前這名教師曾對特教生家長銷售每瓶近2千元「聰明果汁」，被移送不適任教師程序調校，未料重施故技，教育局調查後，本週將教師介聘轉校至大樹區某國小資源班。

面對質疑，教育局指出，陳情案依高雄市高級中等以下學校處理不適任教師作業要點啟動調查，另不適任教師處理流程輔導、評議及審議期者不得申請市內介聘，但本案還在調查階段，陳師仍可依據介聘作業要點規定申請市內介聘。

林于凱反應家長訴求，批評教育局怠惰失職，只幫不適任教師找工作，角色如「人力銀行」，強調應審視相關內容，盡快啟動機制介入調查。

家長調閱教室監視畫面，投訴教師常在課堂滑手機，把特教生關進廁所半小時，學生滿手屎尿仍不願協助換紙尿褲，下課若不主動如廁便破口大罵，還向家長說「自己是孩子貴人」，吃健康食品就有效。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/